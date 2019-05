Hipertensiunea arteriala este principala cauza de deces prin boala cardiovasculara, pentru ca principala complicatie este accidentul vascular, iar tinerii sunt primii afectati si pe termen lung, a declarat col. doctor Alice Munteanu de la Spitalul Militar Central "Dr. Carol Davila".



Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", sub egida Societatii Romane de Hipertensiune Arteriala, marcheaza Ziua Mondiala de lupta impotriva Hipertensiunii Arteriale (17 mai) printr-o campanie de informare si educare medicala.

Scopul campaniei este de constientizare a importantei masurarii tensiunii arteriale si promovarea monitorizarii, corecte si constante, a acesteia. Campania va avea loc in zilele de 15 si 16 mai, in Ambulatoriul integrat al SUUMC, in intervalul orar 8,00 - 11.00.

"In mod gratuit, oricine se alatura acestei campanii beneficiaza atat de servicii medicale de masurare a tensiunii, pulsoximetrie si EKG, cat si de consultatii oferite de echipa noastra specializata, insotite de recomandari privind adoptarea unui stil de viata sanatos si a unei diete echilibrate", se arata pe pagina de Facebook a spitalului.

Colonel medic dr. Alice Munteanu, coordonator al "Campaniei Iubeste-ti inima", spune ca merita ca macar o zi pe an sa cunoastem care sunt riscurile, complicatiile, respectiv cum ar trebui sa ne masuram tensiunea arteriala.

Alice Munteanu sustine ca pacientul care are hipertensiune arteriala are un risc mai mare de a face un accident vascular.

Ce inseamna tensiune mare, potrivit medicului

"Pacientul care are hipertensiune arteriala are de patru ori risc mai mare de a face un accident vascular si e foarte greu de diagnosticat, pacientii sunt asimptomatici, depistam valoarea mai mare a tensiunii cu diferite ocazii, prin controale periodice. Unul din trei oameni ai lumii are hipertensiune, din pacate doar unul din trei este diagnosticat si unul din trei este si controlat, asta inseamna ca mai mult de 60%, conform unor studii, din pacienti sunt controlati. In Romania, un studiu a dovedit faptul ca pentru un control riguros al tensiunii trebuie sa avem practic mai mult de doua medicamente", a declarat medicul Alice Munteanu.

Ea a explicat ca hipertensiunea arteriala inseamna o crestere a valorii tensiunii sistolice peste 140, respectiv a tensiunii diastolice peste 90.

"Trebuie sa constientizam in special populatia tanara, sa facem o profilaxie pentru a determina si a depista aceasta boala foarte devreme. Pentru ca tinerii sunt primii afectati si pe termen lung, prognosticul lor este nefavorabil in ceea ce priveste complicatia acestei boli - infarct miocardic, accident vascular, accidente oculare, (...) o boala renala. Depistam ca au insuficienta renala si cauza este hipertensiunea", a spus medicul.

In ceea ce priveste profilaxia, medicul a precizat ca este foarte important controlul tensiunii.

"Daca avem o tensiune sub 120 cu 80 nu trebuie sa ne mai luam tensiunea un an de zile, insa daca avem 140 o data ne gandim ca ar trebui sa facem ceva macar din punct de vedere igieno-dietetic, adica sa schimbam stilul de viata, in ceea ce priveste alimentatia, interzicerea fumatului, a consumului de sare. Populatia sa fie incurajata sa faca sport, sa mearga pe jos, dar si pentru controlul periodic o data pe an dupa 40 de ani, masurarea tensiunii, respectiv o electrocardiograma. Repercursiunile acestei boli sunt practic ascunse. De aceea spunem noi ca avem o afectare de organ sub clinica, adica nu se manifesta, dar de fapt si de drept aceasta boala afecteaza cordul, ochiul, creierul si pacientii nostri vin cu complicatii", a punctat Alice Munteanu.