Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti dupa ce si-ar dat singur foc la autoutilitara pentru a obtine despagubiri de la asigurari, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu.



Conform sursei citate, politistii din cadrul Politiei Orasului Novaci au fost sesizati prin apelul 112 de un barbat din comuna Bradesti, judetul Dolj, cu privire la faptul ca autoutilitara pe care o conducea a luat foc in mers.

"Din cercetarile efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca barbatul ar fi incendiat cu intentie autoutilitara, cu care se deplasa pe DJ 665 Sacelu, in vederea obtinerii despagubirilor de la societatea de asigurari cu care avea contract CASCO. In urma incendiului, autoutilitara a ars in proportie de 100%, iar conducatorul si pasagerul, de 34 de ani, nu au suferit leziuni, nefiind puse in primejdie alte bunuri sau persoane", a precizat Miruna Prejbeanu.

In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, totodata politistii luand masura retinerii, barbatul fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj.