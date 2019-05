Politia Romana anunta ca fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia autoritatile au aprobat extradarea din Madagascar, va fi adus in Romania luni, sub escorta.



"In urma informarii transmise de autoritatile din Republica Madagascar, la data de 14 mai a.c., cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite international, Radu Stefan Mazare, Politia Romana a demarat, de indata, formalitatile necesare aducerii in tara a acesteia. Astfel, s-a constituit o escorta, formata din politisti romani, care se va deplasa in Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmarite international, intoarcerea pe teritoriul Romaniei urmand a avea loc la data de 20 mai 2019", informeaza Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General al Politiei Romane, potrivit Mediafax. Autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare a lui Radu Mazare, a anuntat, marti, ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall.

