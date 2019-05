Stefan Banica Jr. a vorbit, intr-un interviu pentru Pagina de Media, despre cat de important este ca romanii sa mearga la vot, pe data de 26 mai.



"Oamenii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa voteze, altfel nu se va schimba nimic. Eu am spus lucrurile astea de ani de zile, mascat sau nemascat, prin cantecele mele. Eu am gandit lucrurile astea si le-am spus si in concerte, mai ales la Sala Palatului. Le-am spus si cand au aparut copii in vietile noastre, in a mea si a instrumentistilor. In functie de cum gandim asa ne putem creste copiii. Unde vreti sa va cresteti copiii? Ce vreti sa invete? Noi avem o responsabilitate. Copiii trebuie sa aiba libertatea de a alege. Trebuie sa-i inveti ca pot alege. Aceasta e responsabilitatea noastra. Trebuie sa va ganditi la ce nu va place, la ce detestati cel mai tare. Teoretic se poate schimba", a spus artistul citat de Adevarul.ro.

Stefan Banica Jr. a continuat prin a-i indemna si pe altii sa mearga la vot, pentru a avea "constiinta curata".

"E ca si cum ti-ai aduna hartia ta de pe jos, macar ai constiinta curata ca tu te-ai comportat civilizat. Du-te si voteaza! E important ca oamenii sa mearga sa voteze", a mai spus Banica Jr.

Si actorul Marius Florea Vizante si-a exprimat parerea cu privire la vot.

"Viata civica e una si optiunea politica e alta. Suntem cetateni. Oamenii ne cunosc si sunt mai atenti la noi, sunt dispusi sa ne urmeze sfaturile uneori, pentru ca suntem persoane publice. Asa ca noi trebuie sa avem grija ce exprimam si cum ne exprimam, dar cetateanul unei cetati este cel activ. Cel care se implica si care spune «nu-mi place asta» sau «as vrea asta». Altfel, nu ai dreptul nici sa pretinzi ceva nici sa astepti ceva de la altii. Deci, participa in mod activ, iesi si la vot. Acesta e primul pas. Spune-ti parerea, ca e ascultata sau nu, e pasul doi", a declarat actorul.