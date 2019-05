Incepand de la ora 14:00, "in judetele Maramures, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures, Valcea, Arges, Dambovita, Olt, Teleorman, Giurgiu si local in Harghita vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp", arata meteorologii.

In egala masura, mai este in vigoare o informare meteo pana vineri dimineata la ora 10:00. "In cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp si izolat 40 l/mp".