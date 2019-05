Procuroarea Nicoleta Arpinte din Botosani sustine ca nicio persoana dintr-o lume libera, mai ales dintr-un stat membru UE, nu ar putea fi anchetata penal pentru simplul fapt ca a participat la o manifestatie publica.



"Nicio persoana dintr-o lume libera, dintr-o tara civilizata, mai ales dintr-un stat UE, nu ar putea fi anchetata penal pentru simplul fapt ca a participat la o manifestatie publica. Pentru ca si-a manifestat dreptul constitutional de a protesta pasnic, de a-si exprima opinia in mod public. In Romania, o persoana poate fi anchetata doar in cazul in care comite o INFRACTIUNE prevazuta in Codul penal sau in legi speciale cu prevederi penale si, evident, DOVEDITA cu mijloace de proba, dincolo de orice indoiala, potrivit principiului 'in dubio pro reo'.

Reamintesc faptul ca, absolut toate modificarile care se doresc a fi facute la coduri, vor fi aplicabile si pentru toti ceilalti, nu doar pentru anumite persoane. Prin urmare, sfatuiesc oamenii de buna credinta sa se informeze si sa nu se lase influentati, intimidati, de propaganda si dezinformari. Protestele publice, pasnice, sunt permise si absolut legale in LUMEA LIBERA, CIVILIZATA, DIN CARE FACEM PARTE, INCA!

Observatii personale, pe care mi le asum: am vazut in ultimele zile imagini cu o mizerie ingrozitoare si mormane de gunoi lasate de unii mitingisti si, in calitate de platitor de taxe si impozite, ma intreb, cine plateste pentru orasele blocate, pentru distrugerea spatiilor verzi si a florilor plantate de catre primarii si pentru strangerea muntilor de gunoaie, pentru ca eu, chiar nu vreau sa platesc pentru asa ceva! Dar, stiu sigur ca asta este contraventie, sa arunci gunoiul pe jos. Cine plateste??", a scris Nicoleta Arpinte pe Facebook.