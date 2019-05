Muncesti mult ca sa te poti bucura mai mult de lucrurile bune din jurul tau. In mod ideal, asa ar suna scenariul prin care efortul maxim este recompensat la adevarata sa valoare. Dar lucrurile nu sunt atat de simple de fiecare data.



Volumul mare de munca, stresul si preocuparea fata de activitatea profesionala te pot impinge catre situatia in care zilele libere reprezinta ferestre prin care iti poti termina proiectele, iar vacantele si pauzele devin extrem de rare si deseori petrecute cu laptopul de la birou in geanta. Totusi, astfel de reprize de odihna nu trebuie sa fie neaparat traduse intr-o vacanta scumpa, la un capat indepartat al continentului. Pentru ca banii joaca un rol important in acest caz, relaxarea poate fi obtinuta chiar la tine acasa. Iti poti transforma complet curtea casei, amenajand-o intr-o oaza de liniste pentru intreaga ta familie, in care iesirile la iarba verde cu prietenii pot fi la numai doi pasi. In acest fel, putinele ore libere de care dispui si de care ai mare nevoie se pot transforma mai usor in timp de calitate petrecut impreuna cu toti cei dragi din viata ta.

Cat de importante sunt pauzele de relaxare si ce se intampla cu mintea si corpul tau cand amani prea mult o vacanta:

Cum este afectat corpul tau

Lipsa pauzelor de relaxare, fie ca vorbim despre micile pauze din timpul programului de lucru, fie ca este vorba despre un sfarsit de saptamana sau o fuga de cinci zile intr-un loc retras, vine la pachet cu efecte importante pentru organismul tau. Potrivit studiului Framingham, realizat cu date colectate din 1948 si pana in 1991, femeile care obisnuiesc sa isi ia o vacanta la sase ani sau chiar mai rar de atat au de doua ori mai multe sanse sa dezvolte probleme cardiace. La fel, si barbatii sunt afectati de aceasta problema. Potrivit unui raport publicat in American Journal of Epidemiology in 2012, mai mult de zece ore petrecute la birou in fiecare zi vin la pachet cu riscuri mai mari de probleme cardiace.

Cum este afectata mintea ta

Daca orele suplimentare de munca reprezinta un mare factor de stres pentru mintea ta, atunci cand vorbim despre ore libere sau timp dedicat vacantelor, efectul este complet opus. Potrivit unor date culese de cercetatorii de la Finnish Institute of Occupational Health, persoanele care lucreaza mai mult de 11 ore pe zi, spre deosebire de cele care petrec la munca numai sapte sau opt ore, sunt de doua ori mai expuse in fata episoadelor de depresie, chiar si in cazuri in care nu exista un istoric medical complicat. Mai mult, Uppsala University din Suedia a descoperit in urma unui studiu realizat in anul 2013 ca persoanele care fac un efort pentru a merge mai des in vacante reusesc sa fie mult mai stabile la nivel mental in fata presiunilor de zi cu zi.

Cum este afectata munca ta

Faptul ca muncesti mai mult nu se traduce in rezultate mai bune, arata un studiu realizat in anul 2012 de catre psihologii de la University of California. Potrivit analizei specialistilor, persoanele care isi refuza pauze de relaxare au mari dificultati in gasirea unor solutii creative si noi atunci cand se confrunta cu probleme complicate.