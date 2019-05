Actorul Florin Calinescu a reactionat dupa ce ministrul de Interne Carmen Dan a precizat ca "asistam la o campanie agresiva, dar am solicitat rigoare in aplicarea legii".



"Carmensita de la interne vrea sa-i ancheteze penal pe protestatarii anti-PSD. Carmensita a facut buba la coafura", a scris Florin Calinescu pe Facebook.

"Asistam la acutizarea unor atitudini agresive si faptul acesta ne determina si pe noi sa tratam cu toata exigenta aceste abordari si vreau sa anunt ca vom fi foarte hotarati sa sesizam orice incalcare a legii de fiecare data cand vom constata ca am depasit acest plan al exprimarii intr-un mod civilizat, autorizat si legal. Am solicitat rigoare in aplicarea legii, transparenta si exigenta tuturor structurilor din minister care au competente in planul ordinii publice", a spus Carmen Dan, intr-o conferinta de presa.