Traducatoarea Micaela Ghitescu a incetat din viata, anunta conducerea revistei ''Memoria - revista gandirii arestate''.



"Conducerea revistei 'Memoria - revista gandirii arestate' impreuna cu Consiliul Consultativ al revistei anunta cu profunda durere trecerea la Domnul in noaptea de 12/13 mai a Micaelei Ghitescu, directorul revistei in ultimii 16 ani. (...) Disparitia Micaelei Ghitescu dintre noi lasa un gol greu de inlocuit, dar promisiunea pe care o facem ei si directorului fondator al revistei - Banu Radulescu - este ca nu vom lasa revista sa moara, ca prin ea vor continua amandoi sa traiasca in inimile noastre si ale multor romani. Dumnezeu sa o odihneasca in pace si liniste", se mentioneaza intr-o postare de pe site-ul Fundatiei Culturale Memoria.

Nascuta in 18 iulie 1931, Micaela Ghitescu a fost o distinsa traducatoare din limbile portugheza, spaniola, franceza, germana si engleza, pentru care a fost rasplatita cu numeroase premii si distinctii - titlul de Mare Ofiter al Ordinului Infante Don Henrique fiindu-i acordat chiar la Bucuresti de presedintele Portugaliei in 2015, scrie Agerpres.

"Fiinta delicata, dar darza si curajoasa, Micaela Ghitescu a suportat vicisitudinile vietii cu demnitate si fara ranchiuna. In studentie a fost arestata in cadrul celebrului 'lot francez', format din foste eleve si profesoare de la Liceul Francez, si a suferit o condamnare politica de 3 ani. Beneficiind de amnistia din 1955, cu greu si-a reluat studiile universitare, devenind licentiata in Filologie a Universitatii din Bucuresti", precizeaza sursa citata.

Este autoare a 80 de lucrari de specialitate, care i-au adus o meritata recunoastere interna si internationala.

A colaborat la revista ''Memoria'' de la inceputul aparitiei ei, devenind directorul revistei in 2003.

A fost traducator tehnic, apoi documentarist la Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetarii Farmaceutice, pana in 1970, apoi, din 1971 pana in 1987, cand s-a pensionat, a lucrat ca redactor principal la Biblioteca Centrala Pedagogica din Bucuresti.

Dupa 1990, ca membra fondatoare a Fundatiei Culturale Memoria, a facut parte din colegiul de redactie al publicatiei ''Memoria - revista gandirii arestate'', devenind, in 2003, redactor-sef al acesteia, arata sursa mentionata mai sus.

S-a afirmat prin traducerile din limbile spaniola, portugheza, franceza si engleza, contribuind mai cu seama la cunoasterea literaturii si a limbii portugheze in Romania. Astfel, a tradus in limba romana peste 60 de volume din literatura portugheza. A colaborat cu articole si traduceri la ''Romania literara'', ''Luceafarul'', ''Secolul 20'', precum si la reviste culturale din Portugalia, Franta etc.

In mai 2014 Micaela Ghitescu a participat, alaturi de profesorul Mihai Zamfir, in calitate de invitati de onoare, la cea de-a treia editie a unui colocviu dedicat limbii romane, care a avut loc la Universitatea din Lisabona si in cadrul careia Micaela Ghitescu a sustinut prelegerea cu titlul "Parcursul neobisnuit al unui traducator literar".

Activitatea sa a fost recunoscuta prin numeroasele distinctii care i-au fost acordate in Romania si in strainatate: premii ale Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti (1984, 1994, 2000), medalia Premiul de Traducere a Societatii de Limba Portugheza din Lisabona (1986), Ordinul National ''Serviciul Credincios'' in grad de Cavaler (2000), Ordinul ''Rio Branco'' (1999) din Brazilia si Ordinul ''Cruzeiro de Sul'' in grad de Ofiter (2000), tot din Brazilia, Diploma de merit a Institutului Camoes din Portugalia (2000) s.a.