Jurnalistul Cristian Tudor Popescu sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea si consilierii sai folosesc cuvinte precum "moarte, omor, batausi, droguri, fascisti", pentru a construi o justificare in ochii opiniei publice a unor interventii asupra manifestantilor anti-PSD.



"Daca se rostesc astfel de cuvinte cum face Liviu Dragnea, adica moarte, omor, batausi, droguri, fascisti, toate sunt calculate, repetate de domnul Dragnea si de consilierii sai pentru a construi o justficare in ochii opiniei publice a unor interventii asupra manifestantilor anti-PSD care, pana acum nu au comis nicio violenta, poate aceea de a-si fi, probabil, fracturat vreun deget lovind cu palmele si pumnii in metalul acelui autobuz. In rest, nu au comis nicio violenta, dar o astfel de atmosfera cum construieste Dragnea poate sa justifice o interventie in forta, cel putin la fel de violenta ca aceea din 10 august.

Carmen Dan si-a inceput mandatul facand o lista cu niste persoane luate de ea de pe Facebook, in timpul manifestatiilor contra OUG 13. Niste oameni care postau pe Facebook si despre care a decretat dansa ca sunt conducatorii si instigatorii manifestatiei.

Acum, spune Carmen Dan ca nu doreste sa avem victime ale agresiunior si sa se deschida dosare penale.

Pai, avem victime ale agresiunilor din 10 august anul trecut, nenumarate victime ale agresiunilor fortelor de ordine sub conducerea doamnei Carmen Dan si avem si un dosar penal sau mai multe in legatura cu acele violente si la noua luni dupa asta nu stim inca nimic. Asta, apropo de dosare care nu se finalizeaza, despre care vorbeste Liviu Dragnea, dosare cu asasinii de la Athenee Palace multiplicati.

De aceea, Liviu Dragnea tine discursurile cu camasi despre care nu stie daca sunt negre sau brune si Carmen Dan spune ca e pregatita sa bage jandarmii in forta. De aceea, cred ca prezenta voluntarilor observatori in toate sectiile de alegeri in tara e extrem de importanta in aceste conditii. Exemplul lui Mihai Sora care a anuntat ca va face voluntariat ca observator la varsta domniei sale cred ca poate mobiliza oamenii in acest sens", a spus CTP la Digi24, citat de stiripesurse.ro.