Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat la Romania TV fotografii cu sarma de circa 4 cm lungime care i-a fost gasita in colon. "Am spus ca inchidem definitiv subiectul, aducand proba", a spus ea.



"Ar fi culmea sa arat operatia, lucruri atat de intime, dar probabil vom ajunge si acolo. Cine vrea poate sa ceara, in baza liberului acces la informatii, de la spital amanunte. Nu am inventat nimic. Un jurnalist a spus ca nu m-am operat. Prezint fotografiile, ca sa nu mai zica nimeni nimic. Nu as fi recurs la asa ceva daca nu se spunea ca am inventat si ca sotul meu a mintit. Nu imi dau seama cum am putut sa inghit asa ceva", a spus Firea la Romania TV, citata de hotnews.ro.

Captura video: Romania TV

Primarul Capitalei a tinut sa mentioneze ca se va opera, din nou, la sfarsitul lunii iunie.

"Nu stiu cum am putut sa ajung intr-o astfel de situatie ca in intestinul gros sa existe o astfel de sarma. Am spus ca inchidem definitiv subiectul in aceasta seara, aducand proba, despre sarma de care s-a vorbit. Nu imi dau seama cum am putut sa inghit asa ceva. Aceasta a fost situatia. Nu doresc nimanui sa treaca prin astfel de probleme medicale, care nu puteau fi explicate. Am incercat sa trec peste acele stari de sanatate greu de suportat si a fost nevoie de o operatie complexa si destul de dificila pe care am realizat-o la Spitalul Cantacuzino din Bucuresti, si multumesc inca o data echipei de medici chirurgi conduse de dr.Mihai Brezean si de intreaga echipa medicala. La sfarsitul lunii iunie voi avea interventia chirurgicala finala de sudare a colonului, iar din acest moment speram sa fie doar o amintire urata din trecut", a adaugat ea.

