Deputatul PSD Florin Iordache a declarat ca a vazut "la anumite manifestari plicuri cu droguri" si ca participantii la mitingurile anti-PSD au avut un comportament anormal.





"Cred ca s-a ajuns prea departe. Modul in care se protesteaza este dreptul cuiva si al meu si al dvs de a ne exprima. Dar cred ca s-a ajuns prea departe. Atunci cand o formatiune politica are un anumit miting si vine si incearca sa convinga cetatenii si cei care ii vor vota, cred ca avem decenta sa putem avea o manifestare civilizata. Nu m-ati vazut nici pe mine, nici pe colegii mei, nici din PSD, nici din ALDE, ca am indemnat oamenii la ura, la proteste din acestea foarte vocale. Inclin sa cred ca aceste proteste si acesti oameni care adreseaza invective, care au un comportament anormal cred ca ar trebui sa se opreasca, pentru ca nu poti sa ai un dialog cu dumnealor. Faptul ca adreseaza injurii, faptul ca jignesc, faptul ca ii jignesc prin comportament pe cei care merg la miting si vor sa asculte anumite luari de cuvant nu le da dreptul sa urle, sa deranjeze, sa aduca injurii.

Cred ca dna Carmen Dan (ministrul Afacerilor Interne - n.r.) are dreptate, trebuie sa aflam daca acesti oameni sunt cumva platiti, cine ii plateste, de ce ii plateste. Nu numai Ministerul de Interne si alte institutii trebuie sa vada ce resorturi au acesti oameni. Am vazut si eu un comportament anormal ce ii mana la limita legii. A adresa injurii, a perturba o anumita manifestare autorizata, un miting autorizat al unui partid, indiferent ce partid, este anormal. (...) Nu are nimeni dreptul sa incalce un drept constitutional de a merge la o astfel de manifestare si de a te manifesta in afara regulilor si in afara Codului penal.

Este un comportament anormal, cred si eu ca am vazut ca la anumite manifestari au fost plicuri cu droguri, oameni la care exista suspiciunea ca intr-un fel sau altul au fost motivati. Acest comportament anormal imi lanseaza suspiciunea ca acesti oameni, daca nu au fost platiti de cineva, au alte resorturi pentru astfel de comportament", a spus Iordache, citat de stiripesurse.ro.