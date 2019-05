Liderul PSD, LIviu Dragnea, sustine ca marti a depus la Parlament un proiect care permite mamelor aflate in concediu de maternitate sa aiba si venituri din activitati independente sau drepturi de autor.



"Saptamana trecuta am primit un mesaj care imi semnala faptul ca actualele reglementari legislative nu permit mamicilor sa aiba alte venituri decat cele din indemnizatia de crestere a copilului. Dupa ce am verificat si am constatat ca exista aceasta piedica, am rugat-o pe Olguta Vasilescu sa semneze alaturi de mine rapid initiativa de modificare a acestei legi.

Astazi am depus la Parlament si acest proiect care permite mamicilor aflate in concediu de maternitate sa aiba si venituri din activitati independente sau drepturi de autor. Multumesc celor care ne-au atras atentia ca sa putem interveni rapid si sa indreptam situatia. Nimeni nu este perfect, noi asa am gandit legea, am dublat alocatiile pentru copii, dar asta ne-a scapat.

Proiectul de lege va fi dezbatut in procedura de urgenta in aceasta sesiune. Sper ca de data aceasta PNL si Iohannis sa nu aplice blocajul cu care ne-au obisnuit in ultimii doi ani, atacand orice proiect al nostru la CCR", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.