Bucurestenii risca sa ramana fara apa calda in perioada urmatoare, daca autoritatile nu rezolva, cu diplomatie si tact, problema datoriilor pentru gazele livrate de Romgaz, a declarat, marti, Florian Mateita, reprezentantul Rominsolv, administratorul judiciar al RADET, intr-o conferinta pe teme de profil.



Intrebat de jurnalisti daca exista riscul ca bucurestenii sa ramana fara apa calda in perioada urmatoare, in cazul in care Romgaz nu-si va primi banii pentru gazele livrate catre ELCEN, el a raspuns: "Evident. Daca Romgaz opreste furnizarea gazelor, ELCEN va avea o problema, care se va propaga si asupra RADET si asupra populatiei Bucurestiului".

Reprezentantul distribuitorului de energie termica a aratat ca aceasta problema se poate rezolva doar cu diplomatie si tact.

"E o teorie: ajungi in insolventa atunci cand nu mai exista incredere. Stiti cu totii ca, in momentul in care ai datorii si prezinti credibilitate, nimeni nu forteaza plata acestora, ci se plateste esalonat. Este o problema de incredere intre Romgaz, ELCEN, Ministerul Energiei, Primaria Bucuresti. Este o problema de incredere care, daca va fi rezolvata cu diplomatie si tact, nu se va intampla nimic. Daca nu va fi rezolvata, se va intampla ce ati spus", a continuat Mateita.

El considera ca Guvernul va gasi totusi o solutie pentru ca acest lucru sa nu se intample.

"La momentul de fata exista o datorie scadenta a RADET catre ELCEN de aproximativ 120 de milioane de lei, ea scade in fiecare zi cu ceea ce se acumuleaza in contul escrow, acel mecanism prin care banii se distribuie imediat ce ajung acolo in cota procentuala pentru fiecare parte din acest SACET (sistem centralizat de alimentare cu energie termica - n.r.). Intr-adevar, exista o sincopa si nu doar ELCEN are aceasta problema, ci si noi avem aceasta problema si inteleg ca si Primaria are aceasta problema pentru ca exista un buget diminuat. Cu totii stim ca, atata timp cat nu sunt suficienti bani, exista doua posibilitati, ori este majorat tariful, ori, daca nu este majorat tariful, trebuie sa se achite asa cum a ramas stabilit in Consiliul Local de catre Primarie cota ce ii revine, pentru a ramane constant tariful populatiei. Parerea mea este ca se va ajunge la o intelegere cu Guvernul si ca nu va exista nicio sincopa, iar lucrurile se vor aseza, asa cum s-au asezat de cate ori a fost criza", a spus Mateita.

ELCEN si RADET se afla in insolventa din 2016, scrie Agerpres.

In alimentarea cu energie termica a Capitalei, lantul este urmatorul: Romgaz furnizeaza gaze catre ELCEN, iar acesta produce agentul termic, pe care il distribuie RADET catre populatie. Consumatorii casnici platesc un tarif subventionat din bugetul local, astfel ca, in cazul in care Primaria nu livreaza banii catre RADET si ELCEN, acesta din urma nu poate plati gazele furnizate de Romgaz.