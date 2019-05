Raducu Mazare, fiul fostului primar al Constantei, se afla in Madagascar alaturi de tatal sau.



"Prea multe nu are ce sa faca. Trebuie sa stea. Noi ii ducem de mancare, mai vorbim cu el. Nu face nimic, sta. Doarme pe o saltea de burete, merge la o baie comuna, dar nu trebuie sa-l plangem, nici nu trebuie sa-l victimizam, pentru ca suntem caliti, doar a trecut printre atatea, este bine cu moralul, este bine fizic. Asteptam sa se demareze procedurile. Ascultam cu avionul ce se spunea acuma, nu e chiar asa. Trebuie sa soseasca documentele din Romania, dupa care se intra pe o procedura judiciara internationala. Adica acest dosar va ajunge la un judecator si va incepe un proces, pentru ca Magadascar este o tara democratica", a declarat Raducu, citat de adevarul.ro.

In egala masura, el a mentionat ca fostul primar a fost retinut pe aeroportul din Antananarivo, in momentul in care se imbarca in cursa spre Antsiranana, in Diego Suarez, unde are complexul de bungalowuri.

"A venit un comisar si i-a spus, fara acte, fara nimic, ca trebuie sa mearga in acel centru. El a depus o cerere la ONU de azil politic, aceasta cerere ii confera un statut, dar lucrurile nu au mers asa cum speram. Cat timp se analizeaza dosarul, respectivul se afla sub protectia ONU. Lucrurile nu sunt batute in cuie si nici certe, aceste 6 zile de detentie nu sunt mentionate nicaieri. Au fost comise mai multe nereguli la retinerea lui“, a adaugat el.