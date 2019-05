Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca propunerea legislativa privind dublul standard pe urmeaza sa o depuna in cursul zilei de marti la Parlament prevede o ''amenda de 4% din toate incasarile si confiscarea tuturor produselor'', in cazul firmelor care practica dublul standard in Romania.



"Amenda de 4% din toate incasarile si confiscarea tuturor produselor, in cazul firmelor care practica dublul standard in Romania. Acestea sunt sanctiunile pe care le-am inclus in propunerea legislativa pe care o voi depune azi in Parlamentul Romaniei.

Este primul pas major al PSD impotriva companiilor care vand in Romania produse asemanatoare, dar de o calitate inferioara fata de cele vandute in Occident. Este insa nevoie si de patrioti in Parlamentul European care sa se asigure ca dublul standard privind calitatea alimentelor, medicamentelor si a altor bunuri de larg consum vandute pe piata europeana va fi complet eradicat.

La fel cum ne-am luptat in Romania sa crestem pensiile si salariile pentru a reduce decalajele dintre cetatenii romani si cei europeni, tot asa ne vom bate in Parlamentul European pentru ca Romania sa fie respectata si sa aiba un tratament egal cu celelalte state ale Uniunii Europene", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.