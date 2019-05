Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare al acestui program, publicat de Ministerul Mediului.



"Asa cum am promis anul trecut, inca de la lansarea primei editii a programului, anul acesta il extindem pentru doua categorii de echipamente foarte cerute de romani. In plus, succesul foarte mare al editiei din 2018 ne-a determinat sa dublam bugetul programului, care anul acesta este de 40 milioane lei. In paralel cu procesul de consultare publica, operam modificarile in platforma electronica, pentru ca dorim sa lansam programul cat mai repede, in saptamanile urmatoare", a precizat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, intr-un comunicat al ministerului de resort, transmis luni, potrivit Agerpres. Finantarea se va acorda sub forma de vouchere Astfel, se vor acorda 200 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++, 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++, 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++, 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++, 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++), 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++, 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++. De asemenea, in schimbul predarii unui echipament vechi si pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A, consumatorul va primi un voucher in valoare de 200 de lei, iar pentru aparat similar, dar cu eficienta energetica A+, suma creste la 500 de lei. Inscrierile se pot face si online Inscrierile se vor face direct la magazin, iar predarea echipamentului uzat se va realiza la momentul livrarii celui nou achizitionat. Prima editie a Programului "Rabla pentru Electrocasnice" a fost lansata pe data de 19 decembrie 2018, cu un buget de 20 de milioane de lei. Estimarile Ministerului Mediului aratau, la acel moment, ca peste 60.000 de echipamente electrice si electronice de uz casnic folosite puteau fi inlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul acestui program.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×