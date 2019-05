Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, luni, in urma unui stop cardio-respirator.



UPDATE: Potrivit unor surse medicale citate de Libertatea, Mihai Constantinescu este in moarte cerebrala. Moartea cerebrala este un proces ireversibil datorita absentei circulatiei cerebrale, urmata de procese ireversibile de necrozare a neuronilor. In mod normal, dupa ce s-a pus diagnosticul de moarte cerebrala, tratamentul si terapia artificiala pentru mentinerea batailor cordului nu au sens decat in cazul in care decedatul devine donator de organe.

UPDATE: Prognosticul in cazul cantaretului Mihai Constantinescu este unul rezervat, el aflandu-se in stare grava la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

"Artistul, din pacate, se afla in stare foarte grava la Terapie Intensiva, la Spitalul de Urgenta Floreasca. El a fost internat ieri dimineata, a venit in UPU in stop cardiorespirator, a fost resuscitat, intubat, se afla la Terapie Intensiva", a precizat ministrul.

Artistul suferise un stop cardio-respirator, iar medicii l-au resuscitat, in prezent fiind pe sectia de Terapie Intensiva, scrie Hotnews.ro.

Potrivit medicilor, artistul este in stare grava.

Mihai Constantinescu si-a anulat in luna martie cateva concerte din cauza starii de sanatate, fiind cunoscut de multa vreme cu probleme cardiace.

In anul 2017, artistul a fost operat pe cord, iar in urma cu 12 ani i-au fost montate valve biologice.