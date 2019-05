Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intampinat cu huiduieli de un grup de protestatari, duminica, la Brasov.

Manifestantii au adus la fata locului si un sicriu si o cruce, scrie Hotnews.ro.

Cele aproximativ 30 de persoane adunate in apropierea Platformei Roman, unde a avut loc, duminica, mitingul ALDE de la Brasov, au adus cu ele un sicriu si o cruce, au purtat pancarte pe care scria "Tariceanu pentru noi este Dragnea 2" si au scandat lozinci impotriva ALDE si PSD.

Pentru ca au fost legitimati de jandarmi, protestatarii au scandat si impotriva acestora "Jandarmeria apara hotia!".

In momentul in care coloana de sustinatori ALDE a ajuns in dreptul grupului de protestatari, acestia au fluierat, huiduit si au scandat "Libertate" si "Hotii". Participantii la mars au fost apostrofati si de soferii masinilor oprite pe traseu, care le-au strigat "Rusine!".