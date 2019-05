Un barbat de 32 de ani a fost retinut duminica, dupa ce si-a ucis iubita cu 40 de ani mai in varsta.

Se pare ca barbatul din comuna Ladesti, judetul Valcea, a intrat in locuinta concubinei sale, de 72 de ani, si pe fondul consumului de alcool a injunghiat-o, scrie Mediafax.

Conform Politiei Valcea, politistii din Lapusata au fost sesizati, duminica, de un barbat din comuna Ladesti, ca vecinul acestuia a spus ca si-a injunghiat concubina.

Ei au gasit in locuinta indicata cadavrul unei femei de 72 ani,si de asemenea, l-au identificat si retinut barbatul banuit de comiterea faptei.

"In fapt, barbatul de 32 de ani, din comuna Ladesti, ar fi patruns in interiorul locuintei concubinei sale de 72 de ani, tot din comuna Ladesti, iar pe fondul consumului de alcool si al unor neintelegeri acesta i-ar fi aplicat lovituri in zona pieptului cu un obiect taietor-intepator, care i-au cauzat rani incompatibile cu viata", arata sursa citata.

A fost intocmit un dosar penal pentru omor.