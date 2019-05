Manelistul Nicolae Guta a lansat maneaua electorala "Victorie PSD", "melodie facuta la comanda pentru Partidul Social Democrat", potrivit descrierii de pe Youtube a canalului Manele TV.

"Doar PSD poate sa faca ceva pentru Romania. Ascultati-ma ce spun, PSD-u-i cel mai bun", spune in preambulul videoclipului manelistul "Nicolae Guta Magnificul".

Videoclipul a fost postat sambata seara pe canalul de YouTube "Manele TV" care precizeaza ca este o "melodie facuta la comanda pentru Partidul Social Democrat".

In videoclip, apare in prim-plan Nicolae Guta, dar fundalul este ilustrat cu imagini de la mitingurile si intrunirile PSD, in care se vad multi oameni si lideri ai PSD, scrie Digi24.