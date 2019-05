Presedintele PRU, Bogdan Diaconu, isi arata nemultumirea cu privire la asasinarea padurilor romanesti, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Cand treci muntii din Moldova in Transilvania, te socheaza asasinarea padurilor romanesti!

Codrul frate cu romanul a devenit scaun in cine stie ce locuinta austriaca. Sau a prajit carnatii germani, pentru ca niste guvernanti lacomi si niste praduitori cu aere de occidentali au taiat tot ce au vazut in fata ochilor.

Magnati straini ca Schweighofer au jefuit Romania cum au vrut

In 2015, ca deputat independent, am initiat un proiect de lege pentru protejarea padurilor. Am cerut stoparea defrisarilor si a exportului de lemn brut. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea.

Cine credeti ca a stopat legea? Sorosistul vandut strainilor Julien Dacian Ciolos. In punctul de vedere al Guvernului, vandutul Julien spune ca nu putem opri exportul de lemn brut pentru ca nu ne lasa Uniunea Europeana.

In ultimii ani, tarile din vest au interzis si taierile de padure la ei acasa, dar si exportul de lemn.

Va mai intrebati pentru cine lucreaza acest Julien?", a scris Bogdan Diaconu pe Facebook.