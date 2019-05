Conducerea Societatii de Transport Bucuresti (STB) roaga calatorii sa mentina aspectul civilizat al vehiculelor de transport in comun dupa igienizare.

"Obiectivul nostru este sa oferim servicii de calitate. Curatenia mijloacelor de transport este o prioritate si angajatii nostri sunt angrenati in acest proces. Alaturi de dumneavoastra, calatorii, vom reusi sa avem mijloace de transport curate si civilizate, caci confortul dumneavoastra este important. De fiecare dintre noi depinde in ce conditii calatorim", a declarat Andrei George Creci, directorul general al STB, potrivit Agerpres.

STB SA a reluat de sambata, prin deschiderea unei noi etape, campania de curatenie si igienizare a vehiculelor inceputa in luna decembrie a anului trecut. Astfel, pentru fiecare vehicul care va iesi in traseu, va fi aplicat programul de spalare si igienizare in interior si exterior, precum si neutralizarea grafitti-urilor, informeaza un comunicat al STB.

Treptat, toate vehiculele din parcul circulant al STB vor fi curatate si igienizate, iar fiecare vehicul va fi ulterior monitorizat pentru a se urmari mentinerea unui aspect decent. Totodata, este aplicat un program special, etapizat, prin care adaposturilor din statiile de tramvai li se va reda aspectul civilizat.

Anul trecut, STB a dotat autobazele cu statii de spalare noi, moderne, iar prin aceasta campanie isi propune sa asigure vehicule igienice si un grad de confort cat mai ridicat pentru calatori, dar si un aspect decent al statiilor de tramvai.

"De cele mai multe ori, imaginea neplacuta a vehiculelor este creata de unii calatori, prin mazgalirea cu grafitti, vandalizarea, zgarierea interiorului, aruncarea de resturi de mancare ori de bautura in vehicule. Conform Regulamentului Serviciului Comunitar de Transport Public Local de calatori in Regiunea Bucuresti - Ilfov, pentru murdarirea sau vandalizarea vehiculelor sunt stabilite amenzi de 500 de lei. Totusi, politica STB SA nu este aceea de a sanctiona calatorii, ci de constientizare a publicului asupra faptului ca mentinerea unor conditii civilizate de transport depinde de fiecare dintre noi. STB SA ii asigura pe bucuresteni ca vor urma si alte masuri care vor crea conditii civilizate de transport si vor dovedi atasamentul companiei fata de calatori", se spune in comunicatul STB.