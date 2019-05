Primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a dat in judecata pe Roxana Wring (consilier USR) si pe Nicusor Dan, deputat independent, de la care vrea 100.000 de euro daune morale.

Potrivit unui comunicat transmis de catre Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), ambele cereri sunt intemeiate pe faptul ca cei doi parati "au facut publice, in mod repetat, afirmatii false, calomniatoare, la adresa Primarului General si a Primariei Municipiului Bucuresti, in presa si prin intermediul retelelor de socializare online".

"Este mai mult o actiune de interes public decat una privata: increderea populatiei in institutiile statului poate fi afectata cu usurinta prin raspandirea in spatiul public a unor informatii eronate. In cele doua spete, ca si cu alte ocazii peste care am trecut, se aduc acuzatii total nefondate fata de actiuni municipale, fara nicio proba care sa le sustina. Practicarea unor astfel de campanii defaimatoare, prin care se transmite in mod repetat ca Primaria Capitalei ar prejudicia in vreun fel interesele populatiei, are ca efect sa scada credibilitatea institutiei publice. Doresc sa descurajez astfel de comportamente in societatea romaneasca, de aceea am ales singura cale pe care o mai avem la dispozitie - cea legala. Nu este neaparat cea mai comoda cale, dar prefer sa optez pentru o astfel de conduita decat sa aleg - asa cum au optat ei - pentru calea usoara a manipularii publice", a declarat primarul Gabriela Firea, potrivit Digi24.

In cele doua cereri se arata ca, in lipsa unor informatii documentate, exista posibilitatea solicitarii lor de la Primaria Capitalei, astfel incat datele prezentate sa contina si punctul de vedere oficial (in lipsa caruia cititorii nu isi pot forma o opinie informata).