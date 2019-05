Agentia de rating Fitch a reconfirmat vineri atat calificativul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila, anunta Ministerul Finantelor Publice pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, decizia agentiei este sustinuta de nivelurile moderate ale datoriei publice si al PIB-ului pe cap de locuitor, precum si de evolutia pozitiva a indicilor dezvoltarii umane, care se situeaza la niveluri superioare fata de alte tari din aceeasi categorie de rating recomandata pentru investitii "BBB".

"Reconfirmarea ratingului Romaniei de catre agentia Fitch, similar deciziei Standard & Poor's din luna martie a.c., reprezinta un pas important in demersul nostru de imbunatatire a ratingului de tara. In perioada urmatoare ne vom concentra toate eforturile asupra consolidarii predictibilitatii si stabilitatii macroeconomice. Succesul acestui demers se va reflecta direct in scaderea costului de finantare, cresterea competitivitatii companiilor romanesti si in sporirea atractivitatii tarii noastre ca destinatie de investitii", afirma Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intr-o postare pe Facebook.

Principalii factori care ar putea conduce la imbunatatirea ratingului de tara sunt: reducerea riscurilor asupra stabilitatii la nivel macroeconomic si imbunatatirea credibilitatii politicilor macroeconomice, asigurarea consolidarii fiscale care ar imbunatati traiectoria pe termen lung a ponderii datoriei publice in PIB, precum si imbunatatirea pozitiei financiare externe.

La mijlocul lunii martie, Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta, precum si perspectiva stabila.