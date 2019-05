Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca Ziua Regalitatii reprezinta un prilej de mandrie nationala, pentru ca pe 10 mai este sarbatorit "unul dintre cele mai puternice simboluri ale Romaniei".



"Data de 10 mai marcheaza trei momente importante pentru tara noastra: inceputul domniei lui Carol I, independenta de stat si incoronarea primului Rege al tarii. Astazi, 10 mai, Ziua Regalitatii este un prilej de mandrie nationala, pentru ca sarbatorim unul dintre cele mai puternice simboluri ale Romaniei. Sa nu uitam ca data de 10 mai a intrat in istorie si datorita faptului ca timp de opt decenii, pana in anul 1947 a fost Ziua Nationala a Romaniei, iar Familia Regala a Romaniei a avut o contributie uriasa la modernizarea si stabilitatea statului roman, inclusiv in perioada postdecembrista.

Transmit astazi cele mai bune ganduri de respect fata de Casa Regala, in semn de apreciere pentru contributia adusa istoriei, integritatii, identitatii noastre nationale si pentru bucuria de a fi o tara unita si libera in Europa. "La multi ani!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.