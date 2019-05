Fiul fostei dizidente Doina Cornea, Leontin Iuhas, refuza invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a participa, in 20 mai, la o ceremonie publica de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989.



"Poate ca m-as simti onorat si as participa la evenimentul pe care il veti patrona daca nu ar exista cateva motive ce ma impiedica sa o fac.

In primul rand e vorba de calitatea mea care m-ar indreptati sa partcip la un astfel de eveniment.

In 21 Decembrie 1989 ma aflam printre cei ce au plecat de la CUG spre centrul Clujului si, la Astoria, unde am fost opriti cu gloante, Dumnezeu m-a ajutat si nu am fost ucis sau ranit. Atunci, in Decembrie 1989 am fost, in toata tara, mii de oameni printre gloante! E prea mica sala Unirii din Palatul Cotroceni ca sa incapem cu totii.

Daca am fost invitat in calitate de victima a comunismului, pot sa va spun ca nu, nu ma simt a o victima a comunismului. Victime ale comunismului au fost cei care si-au pierdut viata sau sanatatea in inchisorile comuniste, elitele politice, culturale, religioase, partizanii care au luptat in munti care au disparut la Sighet, Aiud, Pitesti, Canal si multe alte centre de exterminare. Ca sa enumar doar cativa – victime ale comunismului in ultimii ani inainte de 1989 au fost Vasile Paraschiv, muncitorii care s-au revoltat in Valea Jiului, muncitorii din Brasov care au participat la revolta din 15 noiembrie 1987, inginerul Gheorghe Ursu, Liviu Babes, Iulius Filip, Radu Filipescu, grupul lui Petre Mihai Bacanu de la Romania Libera... Si multi, multi altii (..)!

Pe de alta parte nu inteleg care este motivul pentru care o ceremonie dedicata Revolutiei din Decembrie 1989 are loc in luna mai??? Sa fie oare din motive electorale? Atunci, nu! Nu doresc sa particip la un miting electoral. Si nu doresc de asemenea sa particip la o ceremonie in care exista riscul ca victimele regimului comunist sa fie sarbatorite tocmai de tortionarii lor. Si oare de ce ati fixat data ceremoniei chiar in 20 mai? De ce nu 13 – 15 iunie?

Cu speranta ca-l veti lasa pe succesorul dumneavoastra sa organizeze aniversarea Revolutiei, atunci cand e firesc, in luna decembrie", a scris Leontin Horatiu Iuhas pe Facebook.