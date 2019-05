Persoanele cu obezitate simt mai putin gustul alimentelor decat celelalte persoane, fiind vorba de o predispozitie genetica, ce ar putea determina crearea unor diete personalizate mai eficiente, relateaza vineri EFE.



Este concluzia unui studiu realizat de cercetatori spanioli si publicat in revista American Journal of Clinical Nutrition.

Studiul desfasurat pe un grup de 381 barbati si femei a fost realizat de o echipa de cercetatori de la Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) al Universitatii din Valencia, scrie Agerpres.

Cercetatorii au demonstrat o relatie inversa intre greutate, obezitate si perceperea gustului, desi au recunoscut ca rezultatele "nu permit sa se stie daca aceasta relatie constituie cauza sau consecinta", potrivit unui comunicat al CIBEROBN.

"Concluziile studiului realizat pe soareci demonstreaza ca inflamatia determinata de obezitate este capabila sa distruga papilele gustative", a subliniat cercetatoarea CIBEROBN si coordonatoarea proiectului, Dolores Corella.

Persoanele cu simtul gustului diminuat au tendinta de a consuma mai multe alimente pentru ca informatia sa ajunga suficient la creier, iar acestea sa se opreasca din mancat, ceea ce ar putea duce la obezitate.

Cercetatorii au identificat totodata si o gena legata de perceperea gustului numita 'LRRC2', gratie analizarii genomului participantilor si, care, in mod curios, este corelata unor afectiuni precum astmul sau bolile pulmonare.

"Este o informatie curioasa, avand in vedere ca in urma cu cativa ani s-a descoperit ca unii receptori ai gustului, mai precis gustul amarui, se afla nu doar pe suprafata limbii, ci si in organe precum plamanii", potrivit cercetatoarei spaniole.

Pe baza acestor rezultate, cercetatorii au relevat necesitatea de a se tine cont de capacitatea de perceptie a diferitelor gusturi de catre fiecare persoana pentru a crea diete personalizate si a preveni sau trata obezitatea.

Studiul a fost realizat in colaborare cu Human Nutrition Research Center din Boston.