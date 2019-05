Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, afirma, in mesajul de Ziua Regalitatii, ca a avut sansa sa isi puna semnatura pe legea care a readus ziua de 10 Mai acolo unde ii e locul.



"Suntem independenti, suntem natiune de sine statatoare. Toti politicienii din Romania l-au invidiat pe marele Mihail Kogalniceanu pentru neasemuitul privilegiu de a rosti, primul, aceasta fraza nemuritoare care consfintea nasterea Romaniei moderne, votata pe 9 Mai 1877 de Adunarea Deputatilor.

A doua zi, actul capata putere de lege prin semnarea lui de catre principele Carol I, iar 10 Mai, la 11 ani dupa ce devenise ziua venirii monarhului in tara, devenea si Ziua Independentei Nationale, pe care noi, romanii, am sarbatorit-o pana la preluarea samavolnica a puterii de catre comunisti si la lichidarea regalitatii. A mai fost, desigur, o mica sincopa, cand ocupantul german ne-a interzis sa sarbatorim, in 1917. Dar nimeni, niciodata, nu a putut smulge semnificatia profunda a zilei de 10 Mai din inimile noastre, fie si pentru ca nicio tara nu se naste de mai multe ori. Tot pe 10 Mai, in 1881 de asta data, tara noastra devenea Regat, iar principele Carol l devenea primul nostru Rege.

Eu nu am avut sansa lui Mihail Kogalniceanu, dar sunt fericit ca am avut, totusi, sansa ca, in calitate de presedinte al Senatului, acum cativa ani, sa imi pun semnatura pe legea care a readus ziua de 10 Mai acolo unde ii e locul, in randul marilor sarbatori ale acestui neam.

Merita ca mai multi romani sa inteleaga rolul monarhiei in dezvoltarea natiunii noastre, sa stie despre regii intelepti si reginele curajoase care au pus temelia statului roman modern.

Si daca e sa mai am un regret, acela e ca am pierdut traditia batailor cu flori de la sosea, de fiecare zi de 10 Mai. Pentru ca azi, din pacate, ne-am obisnuit prea mult sa ne batem cu vorbe si, nu o data, chiar cu pumnii. Poate ca nu ar strica sa reinviem candva traditia unei sarbatori minunate care sa ne umple sufletele si in urma careia strazile sa ramana pavate cu liliac, lalele si garoafe, iar romanii sa se bucure si sa rada din toata inima. Ce ziceti, imi doresc prea mult?", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.