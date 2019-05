Primul seism, cu magnitudine 3,6, a avut loc la ora 3:41, la o adancime de 122 de kilometri.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(30km), Covasna(46km), Intorsura Buzaului(55km), Buzau(55km), Mizil(59km).

Cel de-al doilea seism, a avut o magnitudine de 3,7 si s-a produs la ora 7:36, la o adancime de 120 de kilometri.

S-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(8km), Intorsura Buzaului(34km), Covasna(37km), Valenii de Munte(42km), Slanic(47km).

Cutremure cu magnitudine peste 3 au mai avut loc anul acesta in Buzau in 12 aprilie, in 5 si in 18 februarie, in 9 si in 29 ianuarie, cel mai mare avand magnitudinea 4,4.