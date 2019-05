Jurnalista Roxana Costas, de la TVR Iasi, a fost agresata de sustinatorii PSD la mitingul din Iasi.



Roxana Costas a povestit ca a fost lovita cu o pancarta in cap in timp ce filma. Ea a publicat imaginile pe pagina de Facebook.

Jurnalista filma in apropiere de Piata Unirii, unde a avut loc mitingul, pe simpatizantii PSD cum se strang pentru a asculta discursul lui Liviu Dragnea. In acel moment, ea a fost lovita cu o pancarta in cap, potrivit Ziarul de Iasi.