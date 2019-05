Jandarmii din Cluj au intervenit prin blocarea accesului in curtea Institutului de Oncologie, unde prim-ministrul Viorica Dancila a intrat pe o usa laterala, aproximativ 100 de protestatari fugind in directia intrarii respective.



Sefa Executivului a intrat pe o curte laterala a Institutului de Oncologie, intrucat la intrarea principala se aflau peste 100 de protestatari.

In momentul in care au aflat ca mai exista o altam cale de acces protestatarii au fugit in directia respectiva, scandand "Demisia", "Jos Guvernul”, "Ne e sila de Dancila", "Noi nu vrem sa fim condusi de hoti”.

Mai mult, un manifestant ar fi aruncat cu un sul de hartie igienica in directia premierului.

Jandarmii au intervenit si au blocat accesul in curte, noteaza hotnews.ro.

Viorica Dancila a fost asteptata cu proteste si in fata Casei de Cultura din Cluj-Napoca, motiv pentru care a fost schimbat locul intalnirii cu primarii si consilierii din PSD Cluj.