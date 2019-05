Mijloacele de transport alternativ au devenit în ultimii an un subiect de interes, nu doar datorită preocupării pentru protecția mediului, dar și din cauza traficului încărcat. Așadar, dacă ești în căutarea unor trotinete și biciclete la reducere, avem câteva sugestii.



Daca vrei sa nu mai stai in trafic - cu masina personala sau in transportul public - poti opta pentru transportul alternativ, mai ales ca acum sunt reduceri la trotinete si biciclete.

Transport alternativ - Trotinete electrice

Trotineta electrica Xiaomi Mijia atinge o viteza 25 km/ora, iar autonomia bateriei iti permite sa parcurgi pana la 30 km cu o singura incarcare. Timpul de încarcare al trotinetei este de cinci ore. Aceasta se pliaza 3 pasi simpli, nu trebuie decat sa apesi butonul pentru pliere, iar trotineta se poate rezema de roata spate. Astfel, designul compact o face perfecta pentru depozitare in portbagaj sau la birou. Trotineta are o reducere de 30% si se gaseste aici.

Trotineta electrica 2Drive poate afisa pe ghidon o viteza maxima de 25 km/ora, avand posibilitatea sa atinga un unghi de urcare de 15 grade si o autonomie de 25 km la o singura incarcare. Trotineta cantareste 19 kg si are capacitatea de a sustine o masa maxima de 120 kg. Are roti cauciucate si frane pe disc. Durata de incarcare a bateriei este de 4-5 ore. Trotineta are un pret redus cu 28% si poate fi comandata de aici.

Trotineta electrica Action PowerRage este un alt mijloc de transport alternativ pe care il gasesti acum la reducere. Este echipata cu un motor de 250 W ce transporta in conditii optime o greutate de pana la 120 kg. Viteza maxima pe care o poate atinge este de 28 km/ora. Datorita sistemului de pliere, trotineta devine usor de transportat, fie ca mergi la job, in parc sau chiar si cu metroul. Beneficiaza de o baterie Lithium Polymer, cu o capacitate de 7.5 Ah, ceea ce ofera o autonomie de maxim 30 km. Totusi, nu este recomandat sa fie folosita in conditii meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia si zapada, pentru a nu provoca daune. Trotineta se vinde acum aproape la jumatate de pret si se gaseste aici.

Transport alternativ - Biciclete sport și de oraș

Bicicleta Dhs Kreativ este produsa la Deva, in cea mai mare fabrica din Europa de Est. Bicicleta vine în cutia originală montata in proportie de 90%, avand o garantie 2 ani oriunde in Romania. Are un cadrul din otel MTB HT de 26 inci. Dispune de un schimbator fata SSD-09A, Friction si un schimbator spate SHIMANO Tourney RD-TY21. Utilizatorii se arata multumiti de faptul ca are frane pe disc, tinuta de drum foarte buna pe asfalt, iar amortizorul de la furca isi face treaba cu succes. Bicicleta are o reducere de 51% si poate fi cumparata de aici.

Cu un design special, bicicleta dama Kreativ este potrivita atat pentru trekking, cat si pentru plimbari prin oras. Poate fi folosita de biciclisti care au un nivel incepator sau intermediar. Modelul din 2018 are un cadru de tip hardtail, fiind un de tip mountain bike. Este construita dintr-un cadru de otel si are atasat un cos. Sistemul de franare este pe butuc. Acum poti cumpara bicicleta de aici, cu o reducere de 56%.

Bicicleta MTB Afispor este produsa cu o atentie sporita la detalii, oferind tot ceea ce ai putea dori vreodata de la un MTB. Are un cadru hardtail din aluminiu. Este dotata cu roti duble din aliaj pentru disc si butuci cu bile. Pedalele sunt din PVC cu bile. Franele hidraulice actioneaza foarte rapid, chiar si de la 40kph, iar vitezele se schimba usor si repede. Bicicleta poate fi folosita atat pentru plimbari de weekend prin oras, cat si pe carari de padure. Avand o reducere de 34% din pret, bicicleta poate fi achizitionata de aici.