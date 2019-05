Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier.



Initial, Boureanu primise in iunie 2018 la Judecatoria Sectorului 1 o condamnare de doi ani si doua luni cu suspendare, pedeapsa scazuta de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni inchisoare cu suspendare.

CAB a mai decis ca Boureanu sa stea doi ani sub supravegherea Serviciului de Probatiune Bucuresti, perioada in care trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau in cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, pe o perioada de 90 de zile, cu exceptia cazului in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca.

In plus, magistratii au decis prelevarea de probe biologice de la Boureanu, care vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in Sistemul National de Date Genetice Judiciare a profilului sau genetic.

Iubita lui Boureanu, condamnata la plata unei amenzi in valoare de 2000 lei

In acelasi dosar, prietena lui Boureanu, Laura Dinca, a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 2.000 lei pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.

CAB a mentinut si decizia pe latura civila, prin care Boureanu a fost obligat sa plateasca 7.000 de euro daune morale catre politistul Andrei Ovidiu.

In iulie 2017, Boureanu a fost trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni de ultraj, iar Laura Teodora Dinca pentru marturie mincinoasa.