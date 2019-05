Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei.



"Istoria este facuta de oameni. Asadar, efortul fiecaruia dintre noi este important! Prin actiuni concrete si responsabile, prin alegeri intelepte si fapte altruiste, putem influenta parcursul acestei tari, al comunitatii din care facem parte.

Va invit sa reflectam astazi pentru cateva momente asupra rolului pe care il avem, fiecare in parte, in crearea prezentului si a timpului ce va veni, traind din plin bucuria de a face parte din spatiul european care creeaza un viitor sigur pentru noi si copiii nostri!

Sentimentele de mandrie si onoare pe care le simtim acum nu ar fi fost posibile fara jertfa ostasilor in Razboiul de Independenta, curajul si sacrificiul romanilor din cel de-Al Doilea Razboi Mondial sau fara hotararea si iscusinta clasei politice postdecembriste.

Cred in Romania si in romani, cred in Uniunea Europeana si in parteneriatul care a adus progresul in viata noastra a tuturor, fiind convinsa ca destinul nostru ca natiune se contopeste cu cel european!

Am credinta ca cel putin ultimele 4 luni, de cand Romania detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, au convins, daca mai era nevoie, ca suntem parteneri de incredere, bine pregatiti si am speranta ca vom depasi si “bariera Schengen” cat mai curand posibil.

La multi ani, Europa!

La multi ani tuturor cetatenilor europeni!", a scris Carmen Dan pe Facebook.