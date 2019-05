Un cutremur cu magnitudine 4 s-a produs miercuri seara in Marea Neagra, conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INFP ).

Cutremurul a avut loc la ora 22:51, la o adancime de 30 de kilometri.

Seismul a avut magnitudine 4.

In 6 februarie, zece cutremure s-au produs in Marea Neagra, sase dintre ele in decurs de aproximativ o ora, cel mai mare avand magnitudinea de 3,7.