Fostul ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana, a afirmat miercuri, la Antena 3, ca a descoperit ca a fost otravita cu mercur atunci cand a fost nevoita sa renunte, din motive de sanatate, la functia de ministru. Afirmatiile au aparut dupa ce Gabriela Firea a spus ca i s-ar fi gasit o sarma in colon de aproximativ 4 centrimetri.



"Problema e veche si nu as fi intervenit daca nu era acel articol de presa care duce in derizoriu o situatie foarte grava. Eram ministru al Padurilor, in guvernul Tudose cand s-a intamplat. In 2017, la sfarsitul lui noiembrie, am inceput sa ma simt foarte rau, am mers la medic, am aflat ca aveam probleme foarte mari cu inima, am urmat tratament, dar ma simteam tot mai rau. Am facut apoi o analiza toxicologica in urma careia a reiesit intoxicatie cu mercur in concentratie mare. Am depus plangere la politie abia cand am demisionat. Nu am facut plangerea cat inca eram ministru pentru ca, in caz ca s-ar fi aflat ar fi daunat imaginii Romaniei. Va dati seama, ministru in Guvernul Romaniei, otravit! E o ancheta in derulare si sper din suflet sa ii prinda. Pe mine m-a salvat Dumnezeu pentru ca am aflat cauza sa ma pot trata, altfel muream de infarct si toata lumea spunea ca de stres.

Eram ministru la Paduri si luasem inca din 2014 mai multe masuri incat, de la 8,8 milioane de metri cubi cat se taiau ilegal pe an, s-a ajuns la 0,4 milioane de metri cubi pe an. Va dati seama cam ce prejudicii am generat pentru mafia lemnului din Romania. Nu pot sa spun ca sunt sigura, dar evident ca din aceasta zona (a fost otravirea - n.red)", a declarat Doina Pana, potrivit Adevarul.ro.