Un zambet sanatos este secretul frumusetii, insa sanatatea orala inseamna mult mai mult decat dintii albi si stralucitori. O gura sanatoasa este rezultatul unei digestii corecte, motiv pentru care sanatatea orala trebuie sa fie o prioritate.





Asa cum, in cazul inimii și a stomacului, decidem sa efectuam controale medicale periodice, trebuie să acordam atentie sporita si ingrijirii danturii. Aceasta poate reprezenta cartea noastra de vizita.

De ce este recomandat sa mergi periodic la controlul stomatologic

Dintii tai sunt la fel de importanti ca celelalte organe ale corpului. Acestia te ajuta sa mesteci alimentele si, astfel, iti asigura o digestie buna. Acestia sunt raspunzatori si de felul in care pronunti anumite cuvinte. Cu cat ai mai multa grija de ei, cu atat problemele vor fi mai rare si mai usor de rezolvat. Recomandarea specialistilor este sa mergi o data la 6 luni la o clinica dentara, pentru efectuarea unui control de preventie. Iata 5 dintre cele mai importante motive pentru care ar trebui se mergi periodic la stomatolog.

Controlul profilactic

Daca mergi la stomatolog doar atunci cand te doare o masea, ai gingii care sangereaza sau, si mai grav, un abces dentar, atunci tratamentul va fi dureros si, adesea, costisitor. Acest lucru se datoreaza faptului ca te-ai prezentat la medic in momentul in care situatia era deja grava.

In schimb, in cadrul unui control de rutina, medicul poate face o evaluare generala a sanatatii orale si recomandari de periaj dentar. Vei descoperi astfel la timp orice posibila problema si o vei putea trata mai rapid, fara costuri mari si fara dureri.

Igienizarea cavitatii bucale

O data la 6 luni, este necesar sa optezi pentru un detartraj si o igienizare profesionala a gurii. Placa bacteriana apare din cauza depunerii resturilor de alimente, pe care nu reusim sa le indepartam in totalitate prin periajul dentar. In timp, aceasta se mineralizeaza si se transforma in tartru, care, pe langa aspectul inestetic, poate provoca si probleme la nivelul gingiilor.

Medicul stomatolog evalueaza gingiile si observa daca exista inflamatii sau sangerari care ar putea afecta osul parodontal. Apoi, acesta efectueaza un detartraj cu ajutorul unui aparat ultrasonic care indeparteaza tartrul, urmat de un periaj profesional si de un dus bucal cu airflow. Toate acestea asigura igiena corecta a gurii, care poate fi pastrata cu ajutorul unui periaj efectuat corect timp de cel putin 6 luni.

Tratamentul cariilor

Odata efectuat detartrajul, medicul stomatolog poate observa mult mai usor daca au aparut carii dentare, chiar si in spatiile greu acesibile, dintre dinti. Controlul de rutina poate duce la depistarea precoce a cariilor si acestea pot fi tratate in stadii incipiente, inainte sa afecteze foarte tare structura dintelui. Astfel, tratamentul va fi mai putin dureros si se va intinde pe durata a maximum una - doua sedinte.

Verificarea lucrarilor mai vechi

Daca ai avut cateva carii tratate in trecut sau daca ai lucrari mai mari, medicul stomatolog le va verifica in cadrul unui control de rutina. Dintii sunt intr-o continua “miscare”, iar lucrarile mai vechi trebuie sa fie verificate periodic. Medicul stomatolog va cauta semnele unor carii care ar fi putut aparea in dreptul obturatiilor mai vechi, va evalua obturatiile existente si implanturile sau protezele. In unele situatii, este posibil sa fie nevoie de ajustari.

Evaluarea ortodontica

In cadrul unui consult de rutina, medicul poate evalua ocluzia pacientului (muscatura). Aceasta este foarte importanta pentru ca o muscatura dezechilibrata poate provoca probleme de masticatie si o digestie incorecta. In cazul in care ai probleme ortodontice, medicul poate recomanda purtarea unui aparat dentar.

Controlul de rutina, efectuat la o clinica dentara te poate scuti de multe neplaceri in viitor. Dupa ce va face evaluarea generala, medicul stomatolog iti va recomanda cateva obiceiuri sanatoase, de la periajul corect pana la o dieta care nu afecteaza dantura. Daca respecti aceste recomandari si mergi la stomatolog de doua ori pe an, vei avea o dantura sanatoasa, iar vizita la dentist nu va mai fi niciodata un motiv de stres.