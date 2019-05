Jurnalistii Ionela Arcanu de la Realitatea si Ovidiu Oanta de la Pro TV au fost informati, marti, ca sunt din nou acreditati la Ministerul Justitiei.



Cei doi au ramas fara acreditari pe 22 martie, cand Ministerul era condus de Tudorel Toader. Atunci, acesta spunea ca Ovidiu Oanta urma sa fie reacreditat, ceea ce nu s-a intamplat in fapt. Fostul ministru, inlocuit acum de interimarul Ana Birchall, a sustinut ca cei doi nu ar fi respectat regulile institutiei, iar in cazul Ionelei Arcanu a sustinut ca aceasta ar fi intrerupt in mod repetat un discurs.

Ambii au anuntat deciziile reacreditarii pe paginile de Facebook.