Tribunalul Constanta a publicat miercuri decizia de condamnare, pe fond, a fostului presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu, la 4 ani de inchisoare cu executare si plata, catre institutia pe care a condus-o, a unor despagubiri civile de 1.082.031,62 lei, la care se adauga peste 26.000 de lei cheltuieli judiciare.



Conform sursei citate, in ordonanta de punerea in miscare a actiunii penale, se arata ca in 2011, in cadrul unui proiect finantat prin Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, Consiliul Judetean Constanta (CJC) a achizitionat un elicopter in scopul eficientizarii activitatii de salvare in cazul situatiilor de urgenta din zona de transfrontaliera Constanta - Dobrici (Bulgaria).

Anchetatorii au retinut ca pe 29 martie 2013, Nicusor Constantinescu (N.C.) a atribuit unei societati comerciale, in mod nelegal, contractul de achizitie publica pentru 'Servicii de operare elicopter multifunctional, medicalizat', 'Servicii de transport ocazional' si 'Servicii de reparare si intretinere a elicopterului', prin incalcarea celor stabilite in caietul de sarcini, in care se prevedea ca aparatul de zbor trebuia folosit in cazul actiunilor de interventie in caz de urgenta, si in pofida faptului ca SMURD formulase anterior o oferta de operare gratuita, conform scopurilor programului (salvare de vieti si interventii de urgenta).

Potrivit rechizitoriului, pe 01 iulie 2013, N.C. ar fi pus elicopterul, achizitionat din fonduri publice, la dispozitia persoanei juridice respective, care nu a fost niciodata parte semnatara a Acordului de parteneriat in baza caruia a fost obtinuta finantarea nerambursabila, prin care a fost achizitionat elicopterul, schimband astfel beneficiarii directi ai investitiei si destinatia aparatului de zbor, scrie Agerpres.

"Pe aceasta cale, inculpatul a angajat, a lichidat, a ordonantat si a platit, in mod nelegal, in perioada 05.07.2013-30.10.2014, din fonduri publice ale Judetului Constanta, 1.082.031,62 lei, reprezentand cheltuieli cu serviciile de intretinere si operare a elicopterului", mai arata procurorii.

Astfel, in baza anchetei penale, Tribunalul Constanta a decis respingerea cererii de repunere a cauzei pe rol, pentru ca instanta sa se pronunte asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice, potrivit deciziei Curtii Constitutionale, din data de 16.04.2019. De asemenea, instanta a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice, pusa in discutie din oficiu, din infractiunea de abuz in serviciu in doua infractiuni prevazute de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal, pentru perioada 5.07.2013-10.08.2014 si art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal pentru perioada 11.08.2014-30.10.2014 cu aplicarea art. 38 C.penal.

"In baza art. 132 din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea infractiunilor de coruptie rap. la art. 297 alin.1 C. penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C. penal. condamna pe inculpatul Constantinescu Nicusor Daniel, detinut in Penitenciarul Poarta Alba, pentru infractiunea de abuz in serviciu in forma continuata, la pedeapsa de 4 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de cinci ani. Pedeapsa principala se va executa in detentie", se arata in minuta.

De asemenea, instanta admite actiunea civila formulata de Judetul Constanta si Consiliului Judetean Constanta, in contradictoriu cu inculpatul N. C. si-l obliga pe acesta la plata catre partile civile a sumei de 1.082.031,62 lei, despagubiri civile, astfel ca a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului, pana la concurenta sumei retinuta prin drept prejudiciu.

"In baza art. 274 alin.1 C.p.p. instanta dispune obligarea inculpatului N. C, la plata sumei de 16.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, in baza art. 273 C.p.p. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei, in favoarea expertului fiscal judiciar Iorgu Constantin, a sumei de 10.410 lei, onorariu cuvenit pentru realizarea raportului de expertiza si a suplimentului la raportul de expertiza dispus in cauza (suma de 2000 lei, onorariu provizoriu, fiind achitata de inculpat conform chitantei). De asemenea, respinge cererea formulata de expert fiscal judiciar Iorgu Constantin pentru achitarea contravalorii a 35 de ore, pentru analiza si sistematizarea documentelor scanate. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 7.05.2019", se arata in minuta judecatoreasca publicata miercuri.