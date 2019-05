Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, a spus despre sarma gasita in colonul Gabrielei Firea, ca "daca nu ar fi fost extrirpata, s-ar fi dezvoltat sub forma unei perechi de catuse pe motiv de companii municipale".



"Dupa asasinii platiti care il urmareau pe marele om politic Dragnea, pastorii manipularii de la A3 mai dau decerebratilor o tema de reflectie.

Din ce aliaj o fi fost facuta sarma criminala crescuta in colonul doamnei Firea?

Ei, asta este o adevarata enigma chiar si pentru oamenii de stiinta. M-am interesat pentru dvs. si deja exista explicatii plauzibile.

Doamna candidat la primarie, acum aproape 3 ani, ar fi inhalat particule de rugina de la gardul care inconjoara groapa lui Oprescu de la capatul Pantelimonului, unde de peste patru ani ar fi trebuit sa se construiasca o amarata de parcare.

Inhalarea s-a produs cu ocazia filmarii unui reportaj de catre aceiasi deontologi de la A3, in care impetuoasa candidata promitea bucurestenilor revolutia in trafic. Rugina inhalata, in contact cu minciunile cotidiene inmagazinate in organismul fragil al d-nei Firea, s-a dezvoltat 4 cm luand forma sarmei ucigase.

De aceea, propun ca pe locul gropii buclucase sa se ridice MONUMENTUL MINCIUNILOR ELECTORALE, in semn de adanc omagiu fata de sacrificiul antenist al dnei primar general.

Un prieten doctor mi-a detaliat. Cica, daca nu ar fi fost extirpata, sarma s-ar fi dezvoltat sub forma unei perechi de catuse pe motiv de companii municipale.

P.S. Trec zilnic, blocat in trafic, pe langa groapa buclucasa prilej de reflectie fata de blestemul abatut asupra Bucurestiului nevoit sa suporte un asemenea demagog in scaunul de primar general", a scris Gelu Diaconu pe Facebook.