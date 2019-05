Ministerul Agriculturii a anuntat, miercuri, ca fermierii isi pot asigura culturile cu bani europeni, iar de la 1 aprilie se afla in derulare sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru submasura "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).



Acest program are scopul de a incuraja fermierii sa isi asigure culturile impotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi inundatii, seceta, grindina, inghet, ploi torentiale, tornade sau furtuni.

"Sesiunea anuala de depunere a cererilor de finantare pentru aceasta submasura este impartita in doua etape: pentru culturile de primavara si pentru cele de toamna.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este de: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor mici cu dimensiunea economica pana la 11.999 euro standard output (SO); 55% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor cu dimensiunea economica mai mare sau egala cu 12.000 SO", arata un comunicat transmis de Ministerul Agriculturii, potrivit News.ro.

Etapa curenta de depunere a dosarelor cererilor de finantare, aferenta culturilor de primavara, se desfasoara in intervalul 1 aprilie – 30 noiembrie 2019.