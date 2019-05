Ziarul The Guardian spune despre liderul PSD, Liviu Dragnea, ca este "figura din umbra care are de fapt puterea in Romania", facand referire la afirmatia lui Victor Ponta care sustine ca ideologia lui Dragnea este "el insusi".



Ziarul britanic The Guardian scrie, miercuri, intr-o analiza dedicata lui Liviu Dragnea ca, in timp ce liderii europeni se aduna in Romania pentru summit-ul de la Sibiu, liderul PSD e tot mai agresiv. The Guardian noteaza ca, de la summitul de la Sibiu, pe langa Theresa May va mai fi probabil inca un mare absent: Liviu Dragnea, descris drept "cel mai puternic politician in tara care gazduieste summitul". "Dragnea, liderul PSD, a devenit un personaj la fel de deranjant la Bruxelles precum premierul maghiar Viktor Orban si liderul polonez Jaroslaw Kaczyński, chiar daca este mai putin cunoscut decat acestia din cauza prestatiei sale in spatele scenei", se arata in articol. The Guardian aminteste ca Dragnea a fost condamnat anul trecut in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru abuz de putere intr-un proces de coruptie. Exista de asemenea suspiciuni ca Liviu Dragnea, familia sa si o retea de oameni de afaceri apropiati s-au imbogatit utilizand o companie lipsita de transparenta numita Tel Drum, care si-a umplut conturile cu fonduri europene, mai scrie sursa citata, potrivit News.ro. Liderul PSD a refuzat sa raspunda intrebarilor The Guardian. Publicatia britanica noteaza ca guvernul a incercat de cateva ori sa adopte un controversat proiect de amnistie care l-ar fi ajutat pe Dragnea si pe multi altii sa scape de inchisoare.

