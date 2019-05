Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti ca firma Mercedes-Benz a depus o oferta in cadrul licitatiei care vizeaza achizitionarea a 130 de autobuze hibrid de catre municipalitate.





Primaria a demarat in luna martie procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare a 130 de autobuze hibride noi, din gama de 12 m, prin publicarea in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) a anuntului de participare. Valoarea estimata a achizitiei este de 195,5 milioane lei, (41,1 milioane euro), fara TVA, scrie Digi24.

In data de 7 mai, s-a vizualizat oferta pentru achizitia celor 130 de autobuze hibride, urmand ca documentatia incarcata in SICAP sa intre in analiza comisiei de evaluare constituita in cadrul autoritatii contractante. In cadrul procedurii a depus oferta o singura companie, Mercedes – Benz Romania, potrivit primariei.

Finantarea provine din fonduri nerambursabile, Municipiul Bucuresti avand incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu, in acest scop, un contract de finantare care vizeaza achizitionarea a 100 de troleibuze si a 130 de autobuze hibride.

"Valoarea totala a investitiei in noile mijloace de transport public (100 de troleibuze si a 130 de autobuze hibride) se ridica la aproximativ 488 de milioane de lei, din care fonduri nerambursabile primite din partea Administratiei Fondului de Mediu reprezinta 340 de milioane de lei", se arata in comunicat.