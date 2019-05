Mucegaiul este una dintre problemele dificil de eliminat dintr-o locuinta, mai ales ca apare in locuri ascunse, indiferent de anotimp, iar cand devine vizibil este deja extins pe suprafete mari.



Mucegaiul se poate dezvolta in 24-48 de ore, in conditii de umiditate ridicata, caldura si intuneric, ceea ce inseamna ca riscul aparitiei lui nu ocoleste nicio locuinta. Vestea buna este ca fenomenul poate fi neutralizat si prevenit, cat timp stii ce masuri sa pui in aplicare. Iata care sunt cele mai frecvente cauze ale aparitiei mucegaiului si cum le poti elimina rapid:

Umiditatea, principala cauza a aparitiei mucegaiului

Mucegaiul apare cel mai frecvent in baie si bucatarie, adica in acele incaperi in care umiditatea este mai ridicata. Dupa o perioada ploioasa, s-ar putea sa observi aparitia sporilor si pe peretii altor incaperi, in zonele care nu au fost corect izolate. Locuintele care nu sunt ventilate corespunzator sunt cele mai expuse acestei probleme, iar unele obiceiuri ale noastre pot contribui din plin la cresterea umiditatii si la aparitia mucegaiului. De exemplu, daca iti usuci hainele in casa, pe uscator, umiditatea din incapere va creste considerabil. Si aparatul de aer conditionat poate destabiliza umiditatea din casa.

Conditiile optime pentru dezvoltarea mucegaiului presupun o umiditate mai mare de 55%. Totusi, putini sunt cei care pot spune care este nivelul umiditatii din locuinta lor. De aceea, daca ai probleme cu mucegaiul, cea mai simpla solutie este sa folosesti un dezumidificator, care sa restabileasca echilibrul atmosferei din locuinta ta si cu ajutorul caruia sa poti tine aceste probleme la distanta. La Alecoair vei gasi numeroase modele de dezumidificatoare, pentru toate buzunarele si incaperile, astfel incat sa poti alege aparatul potrivit pentru tine si casa ta.

Tevile sparte pot favoriza aparitia mucegaiului

Scurgerile de apa din tevile sparte sunt o alta cauza frecventa a aparitiei mucegaiului. Cele mai problematice sunt cele care nu sunt la vedere, unde o scurgere de apa poate trece neobservata saptamani intregi. Pana cand umezeala se va infiltra in pereti si scurgerea va deveni vizibila, mucegaiul a aparut deja si s-a raspandit.

Pentru a preveni aceasta problema este bine sa te asiguri ca reteaua sanitara din locuinta ta este bine pusa la punct. Un instalator cu experienta va sti sa evalueze corect starea tevilor si robinetelor din locuinta ta, pentru a identifica si rezolva problemele inainte ca ele sa se agraveze.

Scurgerile si infiltratiile de apa din acoperis

Daca locuiesti la casa, atunci ar trebui sa verifici periodic podul, pentru a descoperi la timp scurgerile ori infiltratiile de apa care vin din zona acoperisului. Mai ales dupa topirea zapezii sau dupa o perioada ploioasa, este important sa te asiguri ca reteaua de burlane functioneaza corect si ca apa nu ramane blocata in partea de sus a casei.

Verifica periodic starea acoperisului si podul locuintei, astfel incat problemele sa nu treaca neobservate pana cand este deja prea tarziu. Tine cont si de faptul ca apa se poate infiltra pana in structura sau peretii casei, ceea ce inseamna ca va trebui sa cheltuiesti o suma consistenta pentru reparatii, daca nu previi problemele la timp.

Lipsa ventilatiei in locuinta

Condensul si lipsa ventilatiei sunt factori care favorizeaza aparitia si dezvoltarea mucegaiului. Acesta este si motivul pentru care baia si bucataria sunt cele mai expuse riscului de mucegai. Instalarea ventilatoarelor poate reduce umiditatea din aceste doua incaperi, insa exista si alte masuri eficiente pe care le poti lua. Pune la uscat afara prosoapele si covorul din baie dupa ce ai facut dus si lasa usa larg deschisa, astfel incat umiditatea sa se disperseze mai usor. Cand gatesti, ai grija sa pornesti mereu hota, care absoarbe o parte din aburi, si sa deschizi geamul, astfel incat incaperea sa se aeriseasca mai rapid.

Uscarea hainelor inauntru

Daca te numeri printre cei care pun hainele umede pe uscator in interiorul locuintei, atunci s-ar putea ca problemele cu mucegaiul sa fie cauzate tocmai de acest obicei. Aceasta contribuie semnificativ la cresterea umiditatii dintr-o incapere. Mai ales pe timpul iernii, cand inauntru este cald, vei vedea cum se formeaza condens pe geamuri de la hainele puse pe uscator. Daca nu ai posibilitatea de a usca hainele afara, asigura-te ca incaperea este cat mai bine ventilata si aerisita, astfel incat umiditatea sa se mentina la un nivel optim.