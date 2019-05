Omul de afaceri Dan Camarzan a fost retinut luni dupa-amiaza, fiind banuit ca ar fi ucis-o pe bunica sa, cu care locuia in aceeasi casa.



Tribunalul Brasov a emis, marti, mandat de arestare pe 30 de zile, pe numele lui Dan Camarzan, afaceristul inculpat pentru omor.

Potrivit referatului intocmit de anchetatori, barbatul este acuzat ca si-ar fi ucis bunica luni dimineata, in casa in care locuiau impreuna. Surse judiciare au precizat ca barbatul si-ar fi sugrumat bunica.

Cauza exacta a mortii a femeii de 93 de ani urmeaza sa fie stabilita in urma necropsiei, scrie Libertatea.

Afaceristul brasovean Dan Camarzan, implicat in imobiliare, a fost inclus, in 2010, in topul Forbes, cu o avere estimata la peste 29 de milioane de euro. In 2017 a intrat in atentia opiniei publice dupa ce a pornit pe canalul sau de YouTube un serial intitulat "I am God".