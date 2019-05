Judecatorul Cristi Danilet, de la Tribunalul Cluj, a fost sanctionat de Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM, cu reducerea indemnizatiei cu 5% pentru o perioada de doua luni.



"Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de domnul judecator Danilet Vasilica Cristi, de la Tribunalul Cluj, pentru manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in afara exercitarii atributiilor de serviciu, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspectorii judiciari au retinut ca postarea de catre judecator, pe pagina sa de Facebook, a punctului de vedere potrivit caruia sugereaza, intr-o modalitate elevata, ca iesirea Armatei in strada pentru a pazi democratia este o solutie constitutionala, in contextul atacurilor la adresa institutiilor de forta ale statului si al preluarii controlului politic asupra acestora, contravine obligatiei de rezerva impusa judecatorilor si procurorilor .

Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea judecatorului in cauza", preciza recent Inspectia Judiciara, la solicitarea Stiripesurse.ro.

Postarea care i-a adus lui Cristi Danilet o actiune disciplinara:

"Poate ca cineva remarca totusi succesiunea atacurilor, destructurarilor si decredibilizarilor la adresa urmatoarelor institutii: DGIPI, SRI, SPP, Politia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par intamplatoare dupa declararea sus si tare a "abuzurilor institutiilor de forta". Stim cu totii ce ar insemna lipsirea de eficienta sau, mai rau, preluarea controlului politic asupra acestor institutii: servicii, politie, justitie, armata? Si, apropo de Armata: oare s-a aplecat cineva asupra dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Constitutie potrivit carora "Armata este subordonata exclusiv vointei poporului pentru garantarea (...) a democratiei constitutionale" ? Ce ar fi daca intr-o zi am vedea armata pe strada pazind ... democratia, ca tot am vazut azi ca e in scadere coeficientul?! Nu v-ar surprinde sa realizati ca ar fi ... constitutional!? Eu cred ca nu vedem padurea din cauza copacilor...", a spus Danilet.