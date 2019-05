Toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate sa limiteze cantitatea de acizi grasi trans nesaturati din alimente, potrivit unui regulament adoptat recent de Comisia Europeana. Produsele alimentare care nu sunt conforme nu vor mai putea fi introduse pe piata dupa data de 1 aprilie 2021.



Aceasta masura vizeaza alimentele bogate in grasimi procesate, precum margarina, produsele de tip fast food, mezelurile, produsele de patiserie, prajiturile, biscuitii, popcornul pentru microunde, chipsurile, mancarea semi-preparata sau supele la plic, scrie Hotnews.ro.

Regulamentul CE devine obligatoriu in toate statele membre la finalul acestei luni. Produsele alimentare care nu sunt conforme mai pot fi comercializate pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2021. Dupa aceasta data, introducerea lor pe piata va fi interzisa.

Conform regulamentului CE, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate sa limiteze cantitatea de acizi trans la maximum 2 grame la 100 de grame de grasime din continutul produselor alimentare.

Danemarca, Elvetia, Austria, Islanda, Norvegia si Ungaria au introdus deja in legislatia proprie limita de 2g de acizi trans / 100g de grasimi in alimentatie, inainte ca Bruxelles-ul sa impuna o regula in acest sens. In Germania, Olanda si Marea Britanie s-a negociat cu procesatorii scaderea voluntara a continutului de acizi trans.