Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti seara, la Antena 3, cu privire la sarma de aproximativ 4 centimetri gasita in colonul sau, ca nu stie daca acest fapt a "fost o intamplare sau o mana criminala".



"S-au gasit cativa inamici politici care m-au criticat foarte mult pentru faptul ca sotul meu a dezvaluit ceea ce s-a intamplat la una dintre procedurile medicale si anume descoperirea acestei sarme de aproape patru centimetri. Sincer eu nu as fi spus, dar daca sotul meu impresionat de aceasta situatie, a facut aceasta marturisire eu nu pot sa neg pentru ca ar fi o minciuna din partea mea, aceasta este realitatea. Nu am nici cea mai mica banuiala ce s-a intamplat. Eu sunt un om foarte precaut, nu mananc repede, nu mananc pe nemestecate. Este foarte ciudat cum puteam sa inghit asa ceva si, ma rog, exista anumite persoane care imi spun ca tipul acesta de aliaj, in anumite conditii, de caldura sau de apropiere de anumite substante se poate face aceasta sarma mai mica si cu o forma astfel incat sa poate fi introdusa in mancare. Nu pot sa acuz pe nimeni, nu am nici cea mai mica idee decat ca sunt in continuare foarte, foarte surprinsa de aceasta situatie. Medicii nu au explicatie, noi nu avem explicatie, nu stim ce s-ar fi putut intampla.

Este un episod neelucidat din existenta mea si nu stiu daca se va elucida vreodata. Poate ca vom ramane toata viata cu aceasta intrebare, daca a fost o intamplare sau daca a fost o mana criminala. Nu stiu ce pot sa spun. Eu si familia mea si prietenii mei stim foarte bine ca sunt un om precaut, atent si nu as fi in mancat cu inghitituri atat de mari incat sa nu simt un aliaj. E posibil sa fi fost redus la o marime mai mica astfel incat sa poata sa fie....mi s-a explicat si mie..intr-o prajitura. De cateva luni o purtam. Nu era de cativa ani, era de cateva luni", a declarat Gabriela Firea, potrivit Hotnews.ro.