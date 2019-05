Vanzarile reprezinta domeniul pe care l-ar alege cei mai multi romani daca ar fi sa o ia de la zero si sa faca o schimbare de cariera, arata rezultatele celui mai recent studiu realizat de eJobs, liderul pietei de recrutare online din Romania. La scurta distanta se afla Resursele Umane, Logistica, Transportul si Distributia. Urmeaza IT-ul, unul dintre domeniile cu cele mai dinamice evolutii din ultimii ani, atat in ceea ce priveste numarul de joburi scoase in piata, cat si salariile oferite specialistilor.



De altfel, si in 2018, topul domeniilor preferate de candidati, asa cum reiese din raportul HR Review & Trends, realizat de eJobs, a fost dominat de Vanzari, Logistica, Contabilitate, Administrativ/Secretariat, Distributie si Resurse Umane, in ciuda ierarhiei celor mai mari salarii. Din acest punct de vedere, cele mai atragatoare domenii sunt IT-ul, cu un salariu mediu net, la nivel national, de 5.731 de lei, Jurudic (4.571 de lei), Banking (4.226 lei) si Resurse Umane (4.048 de lei).

”Cu siguranta si IT-ul va creste semnificativ in urmatorii ani. Inca mai are de depasit o bariera de perceptie, anume ca este un domeniu foarte greu de accesat. In realitate, nu este asa, ba chiar a devenit o optiune viabila de reconversie profesionala pentru cei care sunt atrasi de acest domeniu, indiferent de varsta sau pregatirea profesionala anterioara. In primul rand pentru ca au aparut alternative de invatare, altele decat facultatile de profil, si apoi pentru ca si companiile de tehnologie sunt dispuse sa investeasca in pregatirea viitorilor angajati”, declara Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Potrivit unui comunicat remis 9am, principalul motiv care i-ar determina pe angajati sa faca o schimbare de domeniu este nemultumirea fata de jobul actual - 76,4% dintre respondentii studiului declara ca sunt nemultumiti de locul lor de munca. 34,4% dintre respondenti vor sa castige mai multi bani, 7,5% spun ca nu le-a placut niciodata domeniul in care au lucrat, iar 6% considera ca domeniul lor nu mai este cautat.

”Odata ce nemultumirea fata de jobul actual creste, angajatii romani constientizeaza tot mai mult nevoia de a face o schimbare in cariera si de a tine pasul cu dinamica de pe piata muncii, prin invatare. Asa ajung sa aprecieze tot mai mult angajatorii care investesc in formarea lor. Astfel, 94,3% dintre respondentii studiului eJobs ar participa la cursuri care sa le ofere o reconversie profesionala, daca ar fi platite de companie. Ne asteptam la aceste raspunsuri. La ce nu ne asteptam era un procent foarte mare (69,5%) al celor care ar fi dispusi sa plateasca ei insisi pentru astfel de cursuri. Asta inseamna nu doar ca si-ar dori sa-si schimbe jobul sau domeniul, ci si ca se pregatesc, concret, sa faca acest pas si chiar sa investeasca in acest sens”, explica Bogdan Badea.

Cei mai multi (87,6%) ar da intre 100 si 300 de euro pentru un curs care le poate oferi abilitatile necesare obtinerii unui job mai bun. 8,8% ar plati o suma cuprinsa intre 300 si 500 de euro, in acelasi scop, 2% intre 500 si 1.000 de euro, iar 1,5% dintre respondenti ar fi dispusi sa investeasca mai mult de 1.000 de euro pentru cursuri de reconversie profesionala.

Potrivit studiului, cei mai multi dintre romani (25%) si-ar dori ca formarea sa se intample intr-un timp scurt, mai exact, intr-o luna. Interesant este faptul ca pe locul al doilea (23,2%) sunt cei care mai degraba ar aloca o perioada mai lunga reconversiei profesionale, respectiv 6 luni. 15,5% dintre respondentii studiului cred ca perioada optima derularii unui astfel de curs este de trei luni, iar 10,2% - sase saptamani. Mai putin realisti sunt cei 6,6% care ar vrea sa-si schimbe traiectoria profesionala in doua saptamani, iar 4,5% chiar intr-o saptamana.